В Белом доме раскритиковали Индиану за принятие закона запрещающего аборты

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер раскритиковала власти штата Индианы за принятия закона, запрещающего проведение абортов.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер осудила принятие нового закона запрещающего проведение абортов в штате Индиане, который был принят 6 августа. Указав на то, что принятия данного положение - это один из радикальных шагов законодателей-республиканцев.

В своём обращении Жан-Пьер призывала Конгресс США скорее восстановить федеральный закон, защищающий право женщин на аборт по всей стране, сообщает РИА Новости.

В июне Верховным судом США был отменен федеральный закон, защищающий права женщин на аборт на всей территории страны. Из этого решения следовало, что право решать, сохранять ли право на аборт или нет, отдаётся каждому штату в отдельности.

Данное решение было инициировано судьями-республиканцами, чья позиция классически была за запрет абортов. Белый дом и его глава Джо Байден ещё 24 июня сообщил, что осуждает принятое Верховным судом решение, так как оно "отбрасывает страну назад в прошлое".

Ранее в Канзасе проводился референдум на котором жителям штата было предложено выбрать между сохранением права на аборт и его запретом. Жители штата решили сохранить данное права.

В свою очередь, в Индиане решение о запрете абортов было принято сенатом штата состоящий по преимуществу из республиканцев.