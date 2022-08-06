Взрыв на западе Кабула была подготовлена боевиками ИГИЛ

Произошедший в столице Афганистана Кабуле взрыв, был организован боевиками террористической группировки ИГИЛ. Об этом сообщили сами боевики в социальных сетях.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв произошедший в Кабуле 6 августа. Об этом сообщили сами террористы в своём Telegram-канале, заявляется в сообщении издания Reuters.

Сотрудники больниц Кабула сообщили, что в результате взрыва было убито по меньшей мере 8 человек, ещё 22 получили ранения разной тяжести.

Нападение произошло в месте, где регулярно собираются представители исламского религиозного меньшинства - шиитов. А по времени, нападение совпало с исламским праздником Ашуры, приуроченный к дате мученической смерти Хусейна, внука Пророка Мухаммеда, которое отмечается в основном мусульманами-шиитами.

Представитель Министерства внутренних дел сообщил, что на месте взрыва находится следственная группа, которая оказывает помощь раненым и оценивает потери.

В Афганистане нет территории непосредственно подконтрольной группировки ИГИЛ. Однако существуют ряд подпольных ячеек, осуществляющею свою террористическую деятельность на всей территории страны.