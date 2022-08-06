На Кубе десятки раненых после взрыва цистерн с топливом в порту Матансас
Десятки людей получили серьезные ранения в результате нескольких взрывов на складе горючего на севере Кубы.
77 человек были госпитализированы, сообщило в субботу правительство провинции Матансас. По меньшей мере 18 пациентов получили серьезные травмы. Еще 17 человек пропали без вести.
Президент Мигель Диас-Канель оценил ситуацию на месте и посетил пострадавших в больнице.
Молния попала в цистерну с топливом в порту Матансас во время грозы в пятницу вечером. После возникшего пожара взорвались новые цистерны.
По данным правительства провинции, около 800 человек из соседних жилых районов были эвакуированы в безопасное место.
Опубликовано: Тарас Медведев
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