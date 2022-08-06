Самые популярные цитаты Зигмунда Фрейда
Фрейд известен как человек, который основал психоанализ и оказал гигантское влияние на социологию, культуру, антропологию и литературу XX века.
Несмотря на то что некоторые утверждения Фрейда на сегодняшний день устарели, в мудрости и понимании глубины человеческой психологии ему точно не откажешь. Собрали несколько ярких цитат Зигмунда Фрейда.
Зигмунд Фрейд был человеком во многих отношениях выдающимся – например он отличался большой работоспособностью и за всю свою жизнь создал более 26 томов научных трудов. Работа была его страстью, и иногда он чересчур сильно ею увлекался.
Так, в конце XIX века Фрейд тестировал на себе новый препарат под названием «кокаин» и был так воодушевлён его свойствами, что принялся активно продвигать этот «эффективный анальгетик» среди знакомых и друзей и даже выписывал его своей невесте.
К тому моменту, как наукой было доказано пагубное воздействие наркотика на весь организм, Фрейд уже страдал тяжёлой зависимостью.
Примечательно, что именно Фрейд сказал:
«Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и – глупость».
А вот ещё несколько говорящих цитат Зигмунда Фрейда:
Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, – это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, – это вы сейчас.
Кому не хватает секса – говорит о сексе, голодный говорит о еде, человек, у которого нет денег – о деньгах, а наши олигархи и банкиры говорят о морали.
Мы никогда не бываем столь беззащитны, как тогда, когда любим, и никогда так безнадёжно несчастны, как тогда, когда теряем объект любви или его любовь.
Всё, что вы делаете в постели, – прекрасно и абсолютно правильно. Лишь бы это нравилось обоим. Если есть эта гармония – то вы и только вы правы, а все осуждающие вас – извращенцы.
Человек, который был бесспорным любимцем своей матери, через всю свою жизнь проносит чувство победителя и уверенности в удачу, которые нередко приводят к действительному успеху.
Влияние Фрейда на науку сложно переоценить. И хотя некоторые врачи-современники называли его изыскания интеллектуальным шарлатанством, Фрейду всё-таки удалось совершить множество научных открытий, некоторые из которых подготовили почву для более глубокого изучения человеческой психологии.
С чего начать, если хочешь изучить сегодня книги Зигмунда Фрейда? Пожалуй, перечитывать всю библиографию не стоит, но можно почитать отдельные труды – например «Тотем и табу», «По ту сторону принципа удовольствия» и «Толкование сновидений».
Читать их стоит как минимум затем, чтобы проследить, как идеи Фрейда, знаменитого, даже легендарного психоаналитика, впоследствии отразились в разных образцах культуры XX века – от литературы до кинематографа.
А ещё Фрейд неплохо писал и умел формулировать хлёсткие фразы, которые сегодня разобраны на цитаты:
«Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит».
Опубликовано: Ангелина Крент
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