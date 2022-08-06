Самые популярные цитаты Зигмунда Фрейда

Фрейд известен как человек, который основал психоанализ и оказал гигантское влияние на социологию, культуру, антропологию и литературу XX века.

Несмотря на то что некоторые утверждения Фрейда на сегодняшний день устарели, в мудрости и понимании глубины человеческой психологии ему точно не откажешь. Собрали несколько ярких цитат Зигмунда Фрейда.

Зигмунд Фрейд был человеком во многих отношениях выдающимся – например он отличался большой работоспособностью и за всю свою жизнь создал более 26 томов научных трудов. Работа была его страстью, и иногда он чересчур сильно ею увлекался.

Так, в конце XIX века Фрейд тестировал на себе новый препарат под названием «кокаин» и был так воодушевлён его свойствами, что принялся активно продвигать этот «эффективный анальгетик» среди знакомых и друзей и даже выписывал его своей невесте.

К тому моменту, как наукой было доказано пагубное воздействие наркотика на весь организм, Фрейд уже страдал тяжёлой зависимостью.

Примечательно, что именно Фрейд сказал:

«Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и – глупость».

А вот ещё несколько говорящих цитат Зигмунда Фрейда:

Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя, – это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть, – это вы сейчас.

Кому не хватает секса – говорит о сексе, голодный говорит о еде, человек, у которого нет денег – о деньгах, а наши олигархи и банкиры говорят о морали.

Мы никогда не бываем столь беззащитны, как тогда, когда любим, и никогда так безнадёжно несчастны, как тогда, когда теряем объект любви или его любовь.

Всё, что вы делаете в постели, – прекрасно и абсолютно правильно. Лишь бы это нравилось обоим. Если есть эта гармония – то вы и только вы правы, а все осуждающие вас – извращенцы.

Человек, который был бесспорным любимцем своей матери, через всю свою жизнь проносит чувство победителя и уверенности в удачу, которые нередко приводят к действительному успеху.

Влияние Фрейда на науку сложно переоценить. И хотя некоторые врачи-современники называли его изыскания интеллектуальным шарлатанством, Фрейду всё-таки удалось совершить множество научных открытий, некоторые из которых подготовили почву для более глубокого изучения человеческой психологии.

С чего начать, если хочешь изучить сегодня книги Зигмунда Фрейда? Пожалуй, перечитывать всю библиографию не стоит, но можно почитать отдельные труды – например «Тотем и табу», «По ту сторону принципа удовольствия» и «Толкование сновидений».

Читать их стоит как минимум затем, чтобы проследить, как идеи Фрейда, знаменитого, даже легендарного психоаналитика, впоследствии отразились в разных образцах культуры XX века – от литературы до кинематографа.

А ещё Фрейд неплохо писал и умел формулировать хлёсткие фразы, которые сегодня разобраны на цитаты:

«Большинство людей в действительности не хотят свободы, потому что она предполагает ответственность, а ответственность большинство людей страшит».