Фермеры рассказали, как подготовить погреб к хранению урожая
Погреб – оптимальное место для хранения урожая. Но кроме подходящей влажности и температуры растениям важны и другие условия, поэтому потребуется подготовка помещения.
Для начала в погребе нужно провести тщательную уборку: убрать все прошлогодние фрукты и овощи, их листья и прочие растительные остатки.
Всю тару, включая ящики и мешки, нужно вынести на свежий воздух. Ящики моют и хорошо просушивают, мешки также нужно тщательно высушить.
Если в погребе есть полки или стеллажи, их следует помыть хозяйственным мылом и обработать раствором марганцовки, а потом полностью высушить.
На несъемных конструкциях необходимо заменить сгнившие доски на новые. Это делается даже при минимальных признаках гнили.
Плесень необходимо тщательно отмыть, а затем все поверхности, на которых она присутствовала, обработать антисептиком.
Стены и потолок рекомендуется обработать раствором формалин или хлорной извести для дезинфекции.
Крышку погреба необходимо оставить открытой на 7-010 дней, чтобы все помещение хорошо просохло.
Опубликовано: Светлана Репина
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