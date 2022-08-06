Фермеры рассказали, как подготовить погреб к хранению урожая

Погреб – оптимальное место для хранения урожая. Но кроме подходящей влажности и температуры растениям важны и другие условия, поэтому потребуется подготовка помещения.

Для начала в погребе нужно провести тщательную уборку: убрать все прошлогодние фрукты и овощи, их листья и прочие растительные остатки.

Всю тару, включая ящики и мешки, нужно вынести на свежий воздух. Ящики моют и хорошо просушивают, мешки также нужно тщательно высушить.

Если в погребе есть полки или стеллажи, их следует помыть хозяйственным мылом и обработать раствором марганцовки, а потом полностью высушить.

На несъемных конструкциях необходимо заменить сгнившие доски на новые. Это делается даже при минимальных признаках гнили.

Плесень необходимо тщательно отмыть, а затем все поверхности, на которых она присутствовала, обработать антисептиком.

Стены и потолок рекомендуется обработать раствором формалин или хлорной извести для дезинфекции.

Крышку погреба необходимо оставить открытой на 7-010 дней, чтобы все помещение хорошо просохло.