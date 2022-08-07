В порт Черноморск на загрузку зерном впервые с 24 февраля прибыл сухогруз Fulmar S

Сухогруз Fulmar S прибыл на юг страны для погрузки украинских зерновых впервые с начала конфликта.

Грузовое судно прибыло в украинский порт Черноморск в субботу для погрузки зерна впервые с 24 февраля, сообщили украинские власти.

«Сегодня впервые после российского вторжения сухогруз Fulmar S под флагом Барбадоса прибыл в порт Черноморск на погрузку», — написал в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, поблагодарив власти. Турции за помощь в этом «зерновом коридоре» в Черном море.

В общей сложности четыре судна с зерном уже покинули Украину на этой неделе, но Fulmar S длиной 138 метров и грузоподъемностью 14 415 тонн, по данным Marinetraffic.com, впервые пришвартовался в Черноморске для этой цели.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши порты могли принимать и обрабатывать больше судов. Мы рассчитываем выйти на этап от трех до пяти судов в сутки в течение двух недель», — сказал министр инфраструктуры Украины.

«Мы стремимся достичь ежемесячного объема перевалки в три миллиона тонн сельхозпродукции в портах логистического узла Одессы », — добавил он. При этом «продолжаем наращивать перевалку в дунайских портах, которые с февраля спасают украинских экспортеров», пояснил министр.