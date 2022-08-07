Президент Кот-д’Ивуара помиловал своего предшественника

Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара объявил в субботу, что помиловал своего предшественника и бывшего соперника Лорана Гбагбо.

Гбагбо был приговорен к 20 годам тюремного заключения после поствыборного кризиса 2010–2011 годов.

«В целях укрепления социальной сплоченности я подписал указ о помиловании г-на Лорана Гбагбо», — заявил Уаттара в программной речи по случаю 62-й годовщины независимости Кот-д'Ивуара. Глава государства также сообщил, что просил «разморозить его счета и выплатить задолженность по пожизненной ренте».

Он также сообщил, что подписал указ об условно-досрочном освобождении двух бывших деятелей военного и силового аппарата режима Лорана Гбагбо, осужденных за участие в кризисе 2010-2011 годов. Это контр-адмирал Вагба Фоссиньо, бывший начальник военно-морского флота, и командующий Жан-Ноэль Абеи, бывший начальник бронетанковой эскадры жандармерии в лагере Агбан в Абиджане.

77-летний Лоран Гбагбо был оправдан в марте 2021 года Международным уголовным судом (МУС) в Гааге, куда он был переведен в конце 2011 года и вернулся в свою страну в июне 2021 года. По возвращении он, тем не менее, отбывал в Кот-д'Ивуаре 20-летнее тюремное заключение за кражу из Центрального банка западноафриканских государств во время кризиса 2010-2011.

Кризис возник из-за отказа Лорана Гбагбо признать победу Алассана Уаттары на президентских выборах в конце 2010 года, что привело к насилию, в результате которого погибло около 3000 человек.

В октябре 2021 года Лоран Гбагбо начал создавать Африканскую народную партию Кот-д'Ивуара, новое панафриканское левое политическое формирование, утверждая, что хочет продолжать заниматься политикой до самой смерти.