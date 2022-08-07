В Николаеве начата «охота на ведьм» в ожидании российского вторжения

Войска коалиции СВО по данным западных спецслужб сконцентрировали на подступах к Николаевской области группировку в 25 тысяч военных.

При этом власти областного центра ввели двухдневный комендантский час и организовали в городе настоящую «охоту на ведьм».

«Ходят прямо по квартирам. Проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны - проверяют все», - заявила УНИАН глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Проверка на лояльность киевскому режиму, по словам чиновницы, затронет всех жителей города.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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