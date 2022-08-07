В Николаеве начата «охота на ведьм» в ожидании российского вторжения
Войска коалиции СВО по данным западных спецслужб сконцентрировали на подступах к Николаевской области группировку в 25 тысяч военных.
При этом власти областного центра ввели двухдневный комендантский час и организовали в городе настоящую «охоту на ведьм».
«Ходят прямо по квартирам. Проверяют каждую, проверяют документы и мобильные телефоны - проверяют все», - заявила УНИАН глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
Проверка на лояльность киевскому режиму, по словам чиновницы, затронет всех жителей города.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Литовские транспортники прибыли на Тайвань, чтобы еще больше раззадорить Китай
ФСБ России предотвратила теракт «Правого сектора» в Черкесске
В Германии опасаются распространения инвазивной калифорнийской цепной змеи
Армия Китая нанесла удары по целям в восточной части Тайваньского пролива