Зеленский рассмотрит петицию о замене памятника Екатерине II в Одессе на статую порноактера
В соцсетях появилась петиция с предложением демонтировать памятник царице Екатерине II. На его месте предлагается установить памятник порноактеру Билли Херрингтону.
Петиция о замене статуи царицы Екатерины II в Одессе на статую американского порноактера Билли Херрингтона набрала минимально необходимое количество голосов, необходимое для рассмотрения петиции Президентом Украины. За 54 дня петицию Алексея Матвеева подписали 25 тысяч человек. К 9 утра 6 августа было собрано 26 468 голосов. Петиция также была размещена на правительственном веб-сайте электронных петиций.
"Екатерина II — противоречивая историческая личность, чьи действия нанесли огромный ущерб государственности и культуре Украины. Сам факт возведения этого памятника был ужасной ошибкой и каждый день его дальнейшего существования сигнализирует о том, что Одесса находится в сфере влияния Русская культура. Пора это менять", — говорится в петиции.
Как сообщает украинский портал suspilne.media, памятник российской царице не является памятником и "не имеет ценности", поскольку ее фигура была отлита в 2007 году и размещена на площади по решению горсовета, который не посоветовался с жителями.
Заявитель предлагает заменить статую Екатерины II на конструкцию статуи актера Билли Херрингтона, который сидит в баре с бутылкой пива. Каково обоснование этой идеи?
Таким образом, Одесса освободится от "русского наследия" и кремлевской пропаганды, как если бы город был провинцией Российской империи. Одесса не является частью русской культуры, но имеет свою культуру и чувство юмора", — пишет Матвеев.
Опубликовано: Николай Скира
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