Число жертв ракетных атак в секторе Газа выросло до 29, среди них 6 детей

В результате эскалации насилия в секторе Газа погибли 29 палестинцев, в том числе шестеро детей.

Конфронтация продолжается в воскресенье без признаков передышки в конфликте между группировкой « Исламский джихад» и Израилем, самой серьезной с прошлогоднего блицкрига.

«Исламский джихад» заявил, что впервые с начала боевых действий в пятницу выпустил ракеты по Иерусалиму. Утром в районе Иерусалима прозвучали предупреждающие сирены, сообщила израильская армия, а очевидцы в Иерусалиме слышали взрывы.

Накануне сработала тревога в Тель-Авиве, а «Исламский джихад» подтвердил, что в этом направлении был выпущен «крупный залп ракет».

Эта новая конфронтация является наиболее серьезной с момента событий в мае 2021 года, в результате которой за одиннадцать дней на палестинской стороне погибло 260 человек, включая комбатантов, и 14 человек в Израиле, включая военных.