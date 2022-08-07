Число жертв ракетных атак в секторе Газа выросло до 29, среди них 6 детей
В результате эскалации насилия в секторе Газа погибли 29 палестинцев, в том числе шестеро детей.
Конфронтация продолжается в воскресенье без признаков передышки в конфликте между группировкой « Исламский джихад» и Израилем, самой серьезной с прошлогоднего блицкрига.
«Исламский джихад» заявил, что впервые с начала боевых действий в пятницу выпустил ракеты по Иерусалиму. Утром в районе Иерусалима прозвучали предупреждающие сирены, сообщила израильская армия, а очевидцы в Иерусалиме слышали взрывы.
Накануне сработала тревога в Тель-Авиве, а «Исламский джихад» подтвердил, что в этом направлении был выпущен «крупный залп ракет».
Эта новая конфронтация является наиболее серьезной с момента событий в мае 2021 года, в результате которой за одиннадцать дней на палестинской стороне погибло 260 человек, включая комбатантов, и 14 человек в Израиле, включая военных.
Опубликовано: Тарас Медведев
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