В Сеуле суд признал смерть после пьянки с начальником несчастным случаем на производстве

Суд Сеула постановил, что сотрудник, который поскользнулся и умер после пьянки с начальником, должен быть признан жертвой несчастного случая на рабочем месте.

Административный суд Сеула встал на сторону семьи погибшего рабочего в их тяжбе против Корейской службы компенсации и социального обеспечения для выплаты пособий в связи с потерей кормильца и расходов на его похороны.

Мужчина, работавший охранником, поскользнулся перед своим домом после того, как возвращался после пьянки со своим боссом в октябре 2020 года. У него диагностировали кровоизлияние в мозг. С тех пор он лечился в больнице и умер в марте прошлого года.

Его семья, потерявшая близкого человека, обратилась в государственное агентство при Министерстве занятости и труда с просьбой о выплате причитающихся пособий в соответствии с законом, гарантирующим выплаты в случае смерти, связанной с работой.

Агентство, однако, отказалось выплатить его семье какие-либо пособия, в том числе расходы на похороны, заявив, что собрание не было организовано ни владельцем, ни администрацией.

Суд, однако, заявил, что такая личная встреча должна рассматриваться как происходившая под наблюдением руководства, поскольку сотрудник находился с главой своего отдела, с которым у него не было личных отношений. Суд также заявил, что причиной смерти стало пьянство.