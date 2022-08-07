На Шри-Ланке возобновились протесты против чрезвычайного положения

Оппозиция Шри-Ланки призвала к отмене чрезвычайного положения и выступила против арестов демонстрантов.

«Запугивание и произвольные аресты демонстрантов должны прекратиться», заявил лидер оппозиции Саджит Премадаса в онлайн-журнале «EconomyNext» после встречи с президентом Ранилом Викремесингхе.

В основном лагере протеста противников власти на набережной Галле-Фейс-Грин в Коломбо, в нескольких сотнях метров от канцелярии президента, на выходных осталось всего несколько демонстрантов, зато в пригороде столицы прошел еще один митинг протеста, сообщает «Санди Таймс».

ВПП ООН обеспокоена обеспечением продовольствием беднейших слоев населения Шри-Ланки. Островное государство в котором проживает около 22 миллионов человек, переживает самый тяжелый экономический кризис за последние десятилетия. Внешний долг страны составляет 51 миллиард долларов. Здесь не хватает средств на импорт товаров первой необходимости, таких как топливо, лекарства и газ.

Цены на продукты питания резко выросли, инфляция составляет более 60 процентов. Около 6,3 миллиона человек, три из десяти домохозяйств, находятся под угрозой продовольственной безопасности, говорится в заявлении ВПП ООН, в котором они поблагодарили Норвегию за помощь в размере около 500 000 долларов.

Правозащитная организация Human Rights Watch недавно обвинила новое руководство в использовании законов о чрезвычайном положении «для преследования и произвольных арестов демонстрантов».

Население встретило нового президента Викремесингхе скептически. Многие обвиняют его в том, что он поддерживает своего предшественника Готабая Раджапакса, который бежал в Сингапур в середине июля после нескольких месяцев массовых протестов. Его и его семью обвиняют в разорении страны из-за коррупции и бесхозяйственности.