Вирусологи предупредили о возвращении других патогенов на фоне обострения эпидемии коронавируса
Немецкий вирусолог Бодо Плахтер ожидает, что осенью и зимой помимо коронавируса будут распространяться и другие инфекционные заболевания дыхательных путей.
«Ожидается возвращение патогенов, которые ранее были оттеснены из-за ограничений, связанных с коронавирусом, таких как обязанность носить маску и соблюдать дистанцию», — рассказал директор Института вирусологии Университета Майнца в интервью немецкому агентству печати.
Из-за сокращения контактов из-за ограничений, связанных с коронавирусом, иммунная система многих людей стал менее натренирована к прочим патогенам.
«Возможно, что болезненный процесс станет еще более тяжелым, чем в зимы перед коронавирусом, из-за возвращения других патогенов — например, гриппа», — предупредил Плахтер. «Вот почему важно рекламировать вакцинацию против гриппа осенью и зимой для взрослых, а также для облегчения нагрузки на систему здравоохранения».
По его словам, то же самое относится к пожилым людям для вакцинации против пневмококка.
Опубликовано: Тарас Медведев
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