Вирусологи предупредили о возвращении других патогенов на фоне обострения эпидемии коронавируса

Немецкий вирусолог Бодо Плахтер ожидает, что осенью и зимой помимо коронавируса будут распространяться и другие инфекционные заболевания дыхательных путей.

«Ожидается возвращение патогенов, которые ранее были оттеснены из-за ограничений, связанных с коронавирусом, таких как обязанность носить маску и соблюдать дистанцию», — рассказал директор Института вирусологии Университета Майнца в интервью немецкому агентству печати.

Из-за сокращения контактов из-за ограничений, связанных с коронавирусом, иммунная система многих людей стал менее натренирована к прочим патогенам.

«Возможно, что болезненный процесс станет еще более тяжелым, чем в зимы перед коронавирусом, из-за возвращения других патогенов — например, гриппа», — предупредил Плахтер. «Вот почему важно рекламировать вакцинацию против гриппа осенью и зимой для взрослых, а также для облегчения нагрузки на систему здравоохранения».

По его словам, то же самое относится к пожилым людям для вакцинации против пневмококка.