Сенатор Совета федерации Джабаров заявил, что за арестом российской журналистки Комсомольской правды в Косово стоят западные страны.

В разговоре с изданием Lenta. ru заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что за арестом российской журналистки Комсомольской правды Дарьи Асламовой, которая была задержана властями Косово, стоят западные страны.

Сенатор указал, на то, что в Косово к власти пришёл бандитский режим, который был выстроен Соединёнными Штатами и НАТО в процессе югославских конфликтов. Вследствие этого, действующие власти Приштины будут последовательно выполнять волю Запада и продолжать эскалацию на границе с Сербией, - дополнил Джабаров.

Также сенатор вспомнил, что на территории Косово прибывают миротворцы НАТО, которые и прикрывают все безобразие, совершаемое властями частично признанного государства.

Вместе с этим Джабаров анонсировал ответ МИД РФ на данные действия Приштины. Сообщив издательству Lenta. ru, что, несмотря на то, что Россия не признаёт Косово независимыми государством, МИД даст оценку действиям властей Косово.

Ранее, вечером 6 августа, журналистка Комсомольской правды была задержана на пограничном переходе недалеко от Сербо-Косовской границе. По словам министра МВД Косово, журналистка занималась шпионажем в пользу России.

Однако, редакция Комсомольской правды уточнила, что Асламова прибыла к границе с Косово для подготовки репортажа о обострении Сербо-Косовского конфликта.

Позже журналистка вышла на связь со своими коллегами, сообщив, что власти Косово её отпустили.