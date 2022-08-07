Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что скоро начнется Третья мировая война.

Предыдущий глава Белого дома Дональд Трамп предрек начало третьей мировой войны.

Причиной такого развития событий Дональд Трамп назвал конфликт, который развивается вокруг острова Тайвань между США и Китаем.

Также Трамп отметил, что надвигающаяся война будет намного хуже, чем все предыдущие конфликты в мировой истории.

Экс-президент Соединенных Штатов Америки назвал причиной конфликта некомпетентность руководства в Вашингтоне.

"Конфликт вокруг Тайваня может вылиться в войну, поскольку в Вашингтоне руководят некомпетентные люди. Эта война будет хуже, чем любая другая война в истории", - заявил Трамп.