На Окинаву прибыл американский ракетно-разведывательный корабль следить за учениями НОАК

США намерены следить за учениями НОАК и выдвинули ракетно-разведывательный корабль из японского порта Йокосука к острову Окинава.

«Ракетно-разведывательный корабль «Говард О. Лорензен» (Howard O. Lorenzen, T-AGM-25) вышел из порта Йокосука, Япония, 3 августа и прибыл в воды близ Окинавы 7 августа. Предполагается, занять позицию разведчика», - сообщает Observer.com.

Радиолокационная система CJR, установленная на «Говард Лорензен», в основном включает в себя два масштабных радара с фазированной антенной решеткой S и X-диапазона, с широким радиусом обнаружения целей, идентификацией, обработкой нескольких целей и высокоточными возможностями разведки.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


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