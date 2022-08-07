На Окинаву прибыл американский ракетно-разведывательный корабль следить за учениями НОАК

США намерены следить за учениями НОАК и выдвинули ракетно-разведывательный корабль из японского порта Йокосука к острову Окинава.

«Ракетно-разведывательный корабль «Говард О. Лорензен» (Howard O. Lorenzen, T-AGM-25) вышел из порта Йокосука, Япония, 3 августа и прибыл в воды близ Окинавы 7 августа. Предполагается, занять позицию разведчика», - сообщает Observer.com.

Радиолокационная система CJR, установленная на «Говард Лорензен», в основном включает в себя два масштабных радара с фазированной антенной решеткой S и X-диапазона, с широким радиусом обнаружения целей, идентификацией, обработкой нескольких целей и высокоточными возможностями разведки.