Зеленский обвинил Россию в «ядерном терроре» после обстрела Запорожской АЭС

Владимир Зеленский утверждает, что это российские военные обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

7 августа состоялся телефонный разговор между Владимиром Зеленским и главой Евросоветом Шарлем Мишелем. В ходе беседы украинский президент обвинил российские войска в "ядерном терроре", приписав им причастность к удару по территории Запорожской атомной электростанции, расположенной в Энергодаре.

Вместе с тем Министерство обороны России утверждает, что это украинские военные совершили обстрел Запорожской АЭС, нанеся удар по местному хранилищу отработанных ядерных материалов.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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