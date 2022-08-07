Зеленский призвал Шарля Мишеля ввести санкции против РФ за «ядерный террор» на Запорожской АЭС

Президент Украины Зеленский сообщил в Твиттер, что провел переговоры с председателем ЕС Шарлем Мишелем.

В ходе переговоров, сообщает Зеленский, он рассказал о ситуации на фронте и обстреле Запорожской АЭС.

Поскольку киевский режим продолжает утверждать, что Россия обстреливает ядерный объект, то Зеленский обратился к председателю ЕС с предложением ввести дополнительные санкции на ядерную энергию и ядерное топливо, ото которого во многом зависит работа АЭС в Европе.

Ранее власти Энергорада сообщили о ночном ударе РСЗО "Ураган" по территории АЭС, целью которого было хранилище ядерных отходов.