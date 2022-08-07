Зеленский призвал Шарля Мишеля ввести санкции против РФ за «ядерный террор» на Запорожской АЭС
Президент Украины Зеленский сообщил в Твиттер, что провел переговоры с председателем ЕС Шарлем Мишелем.
В ходе переговоров, сообщает Зеленский, он рассказал о ситуации на фронте и обстреле Запорожской АЭС.
Поскольку киевский режим продолжает утверждать, что Россия обстреливает ядерный объект, то Зеленский обратился к председателю ЕС с предложением ввести дополнительные санкции на ядерную энергию и ядерное топливо, ото которого во многом зависит работа АЭС в Европе.
Ранее власти Энергорада сообщили о ночном ударе РСЗО "Ураган" по территории АЭС, целью которого было хранилище ядерных отходов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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