Зеленский призвал Шарля Мишеля ввести санкции против РФ за «ядерный террор» на Запорожской АЭС

Президент Украины Зеленский сообщил в Твиттер, что провел переговоры с председателем ЕС Шарлем Мишелем.

В ходе переговоров, сообщает Зеленский, он рассказал о ситуации на фронте и обстреле Запорожской АЭС.

Поскольку киевский режим продолжает утверждать, что Россия обстреливает ядерный объект, то Зеленский обратился к председателю ЕС с предложением ввести дополнительные санкции на ядерную энергию и ядерное топливо, ото которого во многом зависит работа АЭС в Европе.

Ранее власти Энергорада сообщили о ночном ударе РСЗО "Ураган" по территории АЭС, целью которого было хранилище ядерных отходов.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 


Ремонт и модернизация диодных фар и фонарей авто


 

 

{[{ article.headline1 }]}

Фото статьи
{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 