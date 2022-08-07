Главное правило войны: почему СССР и Германия не применяли химическое оружие

В ходе Второй Мировой войны, нацистская Германия, как и Советский Союз, ловко маневрировали среди запретов и нарушали десятки (если не сотни) международных соглашений, списывая все на случайность.

Однако странным образом соблюдалась Женевская конвенция от 1925 года, которая запрещала использовать химическое оружие при проведении боевых действий. Для многих историков до сих пор остается загадкой, почему заклятые враги не применяли против друг друга оружие массового поражения, которое вполне могло бы изменить ход войны.

На самом деле, все не так однозначно, потому что есть свидетельства применения немцами ядовитых газов. Так, в 1942 году во время битвы за Керчь использовалась смесь этилена и угольного оксида. Правда, фактически — это взрывчатка, а удушающие ядовитые газы (правда, если вещества не взрывались, то превращались в отраву). То есть, фактически, официально эта история не считается применением химического оружия.

Самая очевидная причина отказа немцев от химического оружия — преимущество СССР, в арсенале которого имелся целый набор ядовитых веществ от дифосгена до адамсита. Другими словами, только попытка немцев атаковать красную армию ядовитыми веществами, привела бы к очень серьезному ответу.

Не стоит забывать, что применение химического оружия также требует «идеальных условий»: направление ветра, его силу, возможность предугадать погоду на ближайшие несколько часов, ну и отсутствие гражданского населения рядом. Риск непредсказуемых последствий был крайне высок, поэтому СССР и Германия не решались применять химическое оружие.