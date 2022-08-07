Стало известно, как санкции КНР ударят по семье Пелоси

Принятые Китаем санкции в отношении Нэнси Пелоси и ее семьи отразятся на бизнесе клана спикера палаты представителей США.

Нэнси Пелоси кроме своей политической деятельности давно известна, как активный трейдер.На протяжении многих лет семейный бизнес Пелоси продолжал расширяться, преследуя личную политическую выгоду.

Несколько лет назад Пелоси, ее муж и сын использовали фонды и другие методы для крупных долгосрочных инвестиций в Китае. В 2010 году муж Пелоси, Пол Пелоси, учредил Mingji Global Investment (Hong Kong) Co., Ltd., и половина его «азиатского дивидендного фонда» — китайские компании.

Сын Пелоси, Пол Пелоси-младший, владеет акциями или является директором как минимум трех компаний в Китае. Хотя конкретные санкции против Пелоси и ее семьи до сих пор неясны, с учетом предыдущих решений, несомненно, что инвестиции семьи Пелоси в Китай будет взяты под контроль.

Если вспомнить историю бывшего шефа ЦРУ и соратника Байдена Майка Помпео, то она становится показательной и для клана Пелоси.

В январе 2021 года, на следующий день после того, как Байден был приведен к присяге в качестве президента США, МИД КНР объявило о санкциях в отношении 28 американских антикитайских политиков во главе с Помпео. Этим людям и их родственникам запрещен въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао, а также им и их аффилированным предприятиям и учреждениям запрещено вести бизнес с Китаем.