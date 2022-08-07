Климов: переговоры об урегулировании в Украине нужно вести с кукловодами Киева
Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Климов утверждает, что Москве следует вести переговоры не с правительством Украины, а с кукловодами Киевского режима.
Вечером 7 августа председатель комиссии Совфеда России Андрей Климов опубликовал новое сообщение в собственном Telegram-канале, где заявил, что Москве не следует вести непосредственных переговоров с Владимиром Зеленским и представителями нынешнего украинского правительства.
По мнению Климова, делегаты от правительства России должны вести переговоры с кукловодами Киевского режима, которые отдают приказы Владимиру Зеленскому.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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