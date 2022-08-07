Новые правительства в ЕС разрушат антироссийскую коалицию
Wall Street Journal не исключает, что политики, которые могут прийти к власти в ЕС из-за кризиса, переломят антироссийскую коалицию.
Европейские амбиции по оценкам экспертов издания приведут к еще более радикальному кризису.
Правительства ряда стран ЕС уже готовы перестраиваться, а усугублением кризиса энергоресурсов, который искусственно устроили сами главы ЕС начнутся массовые протесты.
Одной из причин усугубляющих газовый кризис станет конфронтация между Европой и Азией в борьбе за российский газ, в том числе СПГ.
«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», — пишет газета.
Поэтому антироссийская коалиция распадется под давлением электората, который приведет к власти более прогрессивных политиков, которые смогут договориться с Россией.
Опубликовано: Тарас Медведев
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