Новые правительства в ЕС разрушат антироссийскую коалицию

Wall Street Journal не исключает, что политики, которые могут прийти к власти в ЕС из-за кризиса, переломят антироссийскую коалицию.

Европейские амбиции по оценкам экспертов издания приведут к еще более радикальному кризису.

Правительства ряда стран ЕС уже готовы перестраиваться, а усугублением кризиса энергоресурсов, который искусственно устроили сами главы ЕС начнутся массовые протесты.

Одной из причин усугубляющих газовый кризис станет конфронтация между Европой и Азией в борьбе за российский газ, в том числе СПГ.

«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», — пишет газета.

Поэтому антироссийская коалиция распадется под давлением электората, который приведет к власти более прогрессивных политиков, которые смогут договориться с Россией.