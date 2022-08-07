Reuters: Израиль и Палестина прекратят огонь в восемь вечера по времени сектора Газы
По сообщению информационного агенства Reuters, перемирие между Израилем и Палестиной начнется в восемь часов вечера по времени сектора Газа (совпадает с московским временем).
5 августа 2022 года, Армия обороны Израиля (ЦАЛАХ) начала масштабную операцию «Рассвет» против исламских экстремистов. Сообщалось, что ходе оперативных мероприятий ликвидирован один из лидеров радикальной палестинской организации «Исламский джихад» (запрещенной в РФ) Тайсира Джабари.
Позже стало известно, что Израиль согласился на перемирие, которое предложили египетские посредники. Позже согласие на перемирие дала и Палестина. При этом авиаудары не прекращались, а некоторые попали на видео очевидцев.
Reuters сообщает, что Израиль и Палестина все же договорились о перемирии, которое начнется в восемь часов вечера по времени сектора Газы, которое совпадает с московским.
Напомним, утром 7 августа 2022 года со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Газы сообщалось, что число жертв от авиаударов израильской авиации составило до 29 погибших и 253 раненных. При этом речь шла только о южных провинциях.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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