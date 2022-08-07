Байден возвращается к очной работе после получения отрицательного теста на COVID-19

Пресс-служба Белого дома утверждает, что Джо Байден официально возвращается к очному формату работы ввиду излечения от коронавируса.

Вечером воскресенья пресс-служба американского Белого дома со ссылкой на лечащего врача Джо Байдена сообщила, что американский президент сдаёт отрицательный тест на коронавирусную инфекцию уже два дня подряд. В Белом доме утверждают, что излечение Байдена от коронавируса является поводом для его возвращения к публичной работе и рабочим поездкам.

Примечательно, что накануне впервые сдавший положительный тест на коронавирус Джо Байден излечился через несколько дней, однако уже вскоре вновь сдал положительные результаты на COVID, ввиду чего снова ушёл на самоизоляцию.