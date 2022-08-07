Олег Дерипаска призвал навсегда запретить ядерное оружие
Российские бизнесмен Олег Дерипаска, состояние которого оценивается в 1,7 миллиарда долларов, призвал ликвидировать ядерное оружие и навсегда запретить его во всем мире.
Дерипаска отметил, что Всемирный день борьбы за запрещенное ядерное оружие прошел незаметно. Он видит такое оружие, как дамоклов меч над миром, который угрожает ему и всего «за несколько часов способен уничтожить все раз и навсегда».
Бизнесмен привел слова академика Сахарова, который пытался добиться решения проблем ядерного оружия. Он также добавил, что «ядерная война не может быть выходом» и призвал государства, имеющие такой арестах, «повзрослеть и задуматься» над понятием коллективного самоубийства.
Ранее мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи высказывался за всеобщий запрет ядерного оружия. Он говорил, что человечеству «все еще угрожает картина ада, который возник в Хиросиме 6 августа 1945 года». Политик заявил, что все красные кнопки запуска ядерных ракет должны стать ненужными.
Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал вероятность ядерной войны и использования оружия массового поражения неприемлемым. Он призвал мировых лидеров навсегда отказаться от возможности применения единого оружия. Он также предупредил, что человечество, с учетом геополитической обстановки, от уничтожения отделяет «всего лишь один просчет».
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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