Издание Seznam Zprávy утверждает, что малый бизнес в Чехии оказался под ударом из-за введения антироссийских санкций.

Глава чешской компании по производству карандашей и канцелярии Властислав Бржиза дал интервью газете Seznam Zprávy, где сообщил, что после решения местных властей поддержать антироссийские санкции Евросоюза Чехия столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и муку, что причинило ущерб не только местным жителям, но и всему малому бизнесу в стране.

По мнению Властислава Бржиза, грядущая осень будет крайне тяжёлой для Чехии, а локальные производители хлеба в стране рискуют потерять бизнес.