Seznam Zprávy: санкции против России нанесли урон малому бизнесу в Чехии
Издание Seznam Zprávy утверждает, что малый бизнес в Чехии оказался под ударом из-за введения антироссийских санкций.
Глава чешской компании по производству карандашей и канцелярии Властислав Бржиза дал интервью газете Seznam Zprávy, где сообщил, что после решения местных властей поддержать антироссийские санкции Евросоюза Чехия столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и муку, что причинило ущерб не только местным жителям, но и всему малому бизнесу в стране.
По мнению Властислава Бржиза, грядущая осень будет крайне тяжёлой для Чехии, а локальные производители хлеба в стране рискуют потерять бизнес.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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