Tagesspiegel: офис Зеленского просит у Запада оружие для защиты Киева

Авторитетное издание Tagesspiegel сообщает, что советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк попросил у Запада «более серьезное» оружие для защиты Киева.

Подоляк заявил, что Украина нуждается в дальнобойной артиллерии, а также современных средствах ПВО и системах залпового огня. В первую очередь советник главы офиса украинского президента обратился к немецким властям и подчеркнул, что для обороны Украине необходимо «более серьезное оружие».

В частности Подоляк напомнил про обещанные Германией поставки систем ПВО IRIS-T. При этом, он поблагодарил, что какая-то часть систем была поставлена, однако «для защиты Киева их нужно больше». Также Подоляк упомянул про оборону других городов, таких как Харьков, Днепр, Николаев и Одессу.

Советник офиса президента Украины упомянул энергетическую тематику. Он попросил Германию продлить срок действия трех АЭС на территории страны (их предполагалось отключить к концу 2022 года). Подоляк пояснил, что предстоящая зима будет иметь ключевое значение виде сокращения поставок газа в Европу, а Украина будет нуждаться к энергии от своих атомных электростанций.

Москва по-прежнему осуждает поставки любого вооружения в Украину и называет такие действия Запада «накачкой». Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что поставками оружия Украине, Запад ведет «прокси-войну» с Москвой и никак не способствует урегулированию украинского конфликта.