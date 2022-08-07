Чешские СМИ сообщают, что санкции против России ударили по бизнесу страны. Предприниматели готовятся к ухудшению ситуации на продовольственных рынках.

Ряд чешских предпринимателей дали интервью изданию Seznam Zprávy, в котором признались, что постепенно теряют прибыль из-за нерентабельности своего производства.

Владелец компании по производству канцтоваров Koh-i-noor Властислав Бржиза в интервью Seznam Zprávy сообщил, что связывает данные проблемы чешского мелкого бизнеса с ростом цен на муку и повышением тарифов на электроэнергию.

Владелец компании подчеркнул, что тяжелые времена ещё впереди, и самый трудный период для чешского бизнеса наступит осенью, сообщает РИА Новости.

В статье чешского издания указали на проблемы бизнеса связанного с пищевой продукцией. Рассказав читателям о том, что в стране прекращают работу ряд пекарен и кондитерских.

Проблема повышения цен на сырьё коснулась не только кондитерский бизнес. Сам Бржиза сообщил, что компания терпит финансовые убытки из-за ухода лесоматериалов поставляемых из России.

Секционное давление, оказываемое Западом на Россию, негативно отразилось и на самих Европейцах. Отказ от российского сырья и энергоресурсов привел к значительному росту цен на производимую западным бизнесом продукцию, что всё больше подталкивает мелкий бизнес закрывать собственное производство.