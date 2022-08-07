Чехи готовятся к тяжелым временам из-за санкции против России
Чешские СМИ сообщают, что санкции против России ударили по бизнесу страны. Предприниматели готовятся к ухудшению ситуации на продовольственных рынках.
Ряд чешских предпринимателей дали интервью изданию Seznam Zprávy, в котором признались, что постепенно теряют прибыль из-за нерентабельности своего производства.
Владелец компании по производству канцтоваров Koh-i-noor Властислав Бржиза в интервью Seznam Zprávy сообщил, что связывает данные проблемы чешского мелкого бизнеса с ростом цен на муку и повышением тарифов на электроэнергию.
Владелец компании подчеркнул, что тяжелые времена ещё впереди, и самый трудный период для чешского бизнеса наступит осенью, сообщает РИА Новости.
В статье чешского издания указали на проблемы бизнеса связанного с пищевой продукцией. Рассказав читателям о том, что в стране прекращают работу ряд пекарен и кондитерских.
Проблема повышения цен на сырьё коснулась не только кондитерский бизнес. Сам Бржиза сообщил, что компания терпит финансовые убытки из-за ухода лесоматериалов поставляемых из России.
Секционное давление, оказываемое Западом на Россию, негативно отразилось и на самих Европейцах. Отказ от российского сырья и энергоресурсов привел к значительному росту цен на производимую западным бизнесом продукцию, что всё больше подталкивает мелкий бизнес закрывать собственное производство.
Опубликовано: Марчик Артём
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: войска России уничтожили арсенал ВСУ с 45 тоннами боеприпасов НАТО
Трамп пообещал вернуться в Белый дом после выборов 2024 года
Мельник возмущён нежеланием Германии проводить выставку разбитых танков РФ
Минобороны Швеции подтвердило участие в подготовке украинских военных
WP: между Зеленским и мэрами крупных городов Украины зреет раскол