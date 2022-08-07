Новые археологические раскопки в Помпеях рассказали о жизни среднего класса в Римской империи
Исследования археологов на руинах города, погребённого под вулканической лавой, позволили получить представление о том, как жил средний класс более двух тысяч лет назад.
Город Помпеи был уничтожен во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Археологические раскопки проводятся неподалёку от Неаполя. В настоящий момент стоит задача детально изучить жизнь среднего класса, исследовать дома прислуги и рабов.
Руководитель группы археологов, работающих в Помпеях, Габриель Цухтригель рассказал, что большая часть жителей города жили в арендованных домах.
В инсуле (квартире) мебели было не так много. Обнаружен шкаф, который не открывали 2000 лет. Внутри стеклянная посуда, керамические чашки и вазы. В другой комнате нашли стол, кровать и сундук.
Удалось обнаружить масляную лампу, украшенную барельефом с изображением верховного бога римлян - Юпитера (Зевса). Сам "домус" (дом) был двухэтажным.
Цухтригель пояснил, что хранилище для воды располагалось во дворе дома. Наполнялся дождевой водой. В комнатах инсулы был земляной пол, а стены никто не красил. По теперешним меркам средний класс в Помпеях жил довольно скромно.
Планируется, что в дома простых римлян в скором времени будет открыт доступ и для туристов.
Опубликовано: Максим Алексеев
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