Новые археологические раскопки в Помпеях рассказали о жизни среднего класса в Римской империи

Исследования археологов на руинах города, погребённого под вулканической лавой, позволили получить представление о том, как жил средний класс более двух тысяч лет назад.

Город Помпеи был уничтожен во время извержения вулкана Везувий в 79 году нашей эры. Археологические раскопки проводятся неподалёку от Неаполя. В настоящий момент стоит задача детально изучить жизнь среднего класса, исследовать дома прислуги и рабов.

Руководитель группы археологов, работающих в Помпеях, Габриель Цухтригель рассказал, что большая часть жителей города жили в арендованных домах.

В инсуле (квартире) мебели было не так много. Обнаружен шкаф, который не открывали 2000 лет. Внутри стеклянная посуда, керамические чашки и вазы. В другой комнате нашли стол, кровать и сундук.

Удалось обнаружить масляную лампу, украшенную барельефом с изображением верховного бога римлян - Юпитера (Зевса). Сам "домус" (дом) был двухэтажным.

Цухтригель пояснил, что хранилище для воды располагалось во дворе дома. Наполнялся дождевой водой. В комнатах инсулы был земляной пол, а стены никто не красил. По теперешним меркам средний класс в Помпеях жил довольно скромно.

Планируется, что в дома простых римлян в скором времени будет открыт доступ и для туристов.