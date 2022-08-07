Трамп: Байден нанёс США больший вред, чем пять худших президентов страны

Дональд Трамп уверен, что Джозеф Байден нанёс США значительно больший ущерб, нежели пять худших президентов в истории американского государства.

Вечером 7 июля бывший американский президент Дональд Трамп выступил на митинге перед сторонниками республиканской партии, где заявил, что Джо Байден нанёс больший вред Соединённым Штатам, чем пять худших президентов страны в её истории. При этом Трамп отказался конкретизировать, кого бы он включил в эту пятёрку.

Также Дональд Трамп уверен, что Байден довёл США до упада, превратив американское государство из энергетически независимой страны в нацию, которая просит о поставках нефти Венесуэлу и Саудовскую Аравию.