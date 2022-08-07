Историки рассказали о первой империи Поднебесной

Первое единое и централизованное китайское государство - империя Цинь - появилось в 221 году до н.э.

Правитель царства Цинь Ин Чжэн стал первым императором объединённого Китая, и вошёл в мировую историю как Цинь Шихуанди.

В основе успеха царства Цинь, оказавшимся успешнее и сильнее прочих царств, лежало учение так называемой школы легистов (законников). Оно развило идею превосходства закона до, по сути, государственной идеологии Цинь, что кардинально повлияло на развитие царства, "заточив" его под решение глобальных военных и экономических задач.

После образования империи, в которой правила династия Цинь, началась серия фундаментальных реформ, определивших вектор развития Поднебесной на столетия.

В процессе реформ была проведена колоссальная работа по стандартизации и унификации всех сторон жизни китайского общества: управления, административно-территориального деления, законодательства, мер веса и длины, шрифта, ширины дорог и даже осей на колёсах повозок.

Знаменитые круглые китайские монеты с квадратными отверстиями посередине, предназначенные для нанизывания на связки, тоже наследие империи Цинь. Они были в обращении около тысячи лет. Иными словами, новая империя строилась на тех же принципах, что и когда-то царство Цинь.

Однако, реформы проводились жёсткими мерами, что, впрочем, и не удивительно. Были запрещены многие философские школы и течения, проводились репрессии против бывшей аристократии и строптивых учёных.

Империя Цинь активно развивалась. Так, по данным книги Рейна Крюгера "Китай. История страны", общая протяжённость циньских имперских дорог составляла 4250 миль, а Римской империи периода расцвета (от Шотландии до Иерусалима) - 3740 миль.

Если в пересчёте на привычные для нас километры использовать британскую милю (1,6 км.), то получается, что в Циньском Китае общая протяжённость дорог составляла 6800 км., а в Римской империи - 5984 км. Однако, это приблизительные подсчёты.

А что же происходило на западе материка в правление династии Цинь (221-206 гг. до н.э.) и её огромной державы?

В 218 году до н.э. на другом конце Евразии началась война, вошедшая в историю под названием Второй Пунической. Рим и Карфаген схлестнулись за гегемонию в Средиземноморье. Величайший полководец древности Ганнибал вёл свою армию на Рим, громя римлян в битвах при Тицине и Требии, Тразименском озере и Каннах.

Однако, Рим выстоял, и через 17 лет тяжелейшей войны вышел из неё победителем, став сильнейшим государством в Средиземноморье. Это был 201 год до н.э..

А что же в Китае? А в Китае уже утвердилась новая династия - Хань, правление которой стало ярчайшей страницей в истории Поднебесной.