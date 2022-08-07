Китай направил к берегам Тайваня 22 самолёта и 14 кораблей

Народно-освободительная армия Китая направила к побережью Тайваня 22 самолёта и 14 кораблей.

В воскресенье, 7 августа 2022 года, пресс-служба Министерства национальной обороны Тайваня в своём аккаунте Twitter сообщила об отправке КНОА в направлении Тайваня военной техники.

Согласно заявлению тайваньского оборонного ведомства китайская сторона в рамках военных учений направила к берегам Тайваня четырнадцать кораблей и двадцать два самолёта, среди которых три бомбардировщика Xian H-6, восемь многоцелевых истребителей Су-30, четыре Shenyang J-11 и шесть J-16, а также один противолодочный самолёт Shaanxi Y-8.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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