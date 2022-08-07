Боец MMA Александр Емельяненко излечился от алкогольной зависимости и женится

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко сообщил, что бросил употреблять алкоголь и уже запланировал свадьбу.

Знаменитый российский боец MMA Александр Емельяненко утверждает, что самостоятельно бросил употребление алкоголя, ни прибегая к методам кодировки или гипноза. По словам Емельяненко-младшего, в скором времени он намерен вновь жениться на своей второй бывшей супруге Полине Селедцове. Пара уже планирует свадьбу, которая пройдёт тихо и без алкоголя, утверждает Александр.

Последние два боя по правилам MMA Александр Емельяненко проиграл. В сентябре должен состояться его бой с другим известным российским бойцом Вячеславом Дациком, который несмотря на своё эпатажное поведение, тоже смог изменить образ жизни и вышел на второй пик физической формы.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 


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