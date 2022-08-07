Историки рассказали о военной помощи СССР Китайской Республике

Первая же четверть XX века стала катастрофой для Поднебесной. Тысячелетний период монархии ушёл в небытие, на месте бывшей государственности образовалась Китайская Республика.

Однако, бОльшую часть страны контролировали так называемые военные руководители, генералы, опиравшиеся на верные им части, которые управляли подконтрольными им территориями, и противостояли друг другу. В историю этот период вошёл под названием "Эра милитаристов".

Безусловно, в то время Китай был идеальным местом для "ловли рыбы в мутной воде" - ареной противостояния великих держав за сферы влияния. Не отставал в этой "гонке" и СССР, пришедший на смену Российской Империи.

Стоит сказать, что в начале 1920-х годов руководство СССР во главе с Иосифом Виссарионовичем Сталиным прагматично "не складывало яйца в одну корзину", сотрудничало и поддерживало отношения с двумя политическими силами Китая: Гоминьданом (ГМД) и Коммунистической партией Китая (КПК).

Гоминьдан, образованный в 1912 году, был "старше", влиятельнее и многочисленнее, чем КПК. В 1927 году он стал правящей партией в Китайской Республике.

Что же касается Компартии Китая, то она, созданная из объединившихся коммунистических "кружков" в 1921 году, была слабой и малочисленной политической силой, никто в те годы и подумать не мог, во что она превратится со временем. Был период, когда КПК входила в ГМД.

После смерти Сунь Чжуншаня (Сунь Ятсена) президентом Гоминьдана стал Цзян Чжунчжэн. В 1925-1928 годах под его руководством состоялся знаменитый Северный поход, формально объединивший Китай по эгидой Гоминьдана.

Однако, оставались руководители, контролировавшие ситуацию на местах. Хотя, формально они и признавали верховенство ГМД, но фактически либо вели независимую политику, либо пытались её вести в той или иной степени.

Чтобы сохранить контроль над страной Цзян Чжунчжэну нужны были сильные вооружённые силы, а для их создания нужна была помощь извне. В этом вопросе и помог Советский Союз.

Так, к примеру, в период с 1925 по 1927 годы правительство Советского Союза направило около 150 военных специалистов, советников и инструкторов. Они выработали план по реорганизации Национально-революционной армии (НРА) - вооружённых сил партии Гоминьдан.

Предусматривалось создание единого централизованного органа военного управления, подготовки офицерских кадров, организации политической работы и создания партийных ячеек ГМД в воинских частях, усовершенствование системы боевой подготовки.

Также, к примеру, под влиянием советских советников была введена военная присяга, которой до этого не было.

Однако, на все эти мероприятия по реорганизации НРА у правительства Китайской Республики банально не было средств. Потому помощь и СССР оказалась неоценимой.

Так, к примеру, для создания главного центра подготовки офицерских кадров для Национально-революционной армии - школы Вампу (Хуанпу) советское правительство направило грузовое судно "Боровский", на борту которого было около 8 тыс. винтовок, 9 млн. патронов, орудия и снаряды к ним.

Стоит отметить, что только на организацию Вампу СССР потратил крупную сумму - около 0,9 млн. рублей. Вампу стал важнейшим центром подготовки офицерских кадров для армии Гоминьдана. За несколько лет существования школы было выпущено более 4500 офицеров.