Дональд Трамп: Америка стоит на краю пропасти и скоро станет Венесуэлой на стероидах

Во время своего выступления в Техасе Дональд Трамп призвал к упразднению министерства образования на фоне разногласий по поводу полового воспитания в школах.

Бывший президент США также заявил, что "Америка находится на краю пропасти" и что, если ничего не изменится, страна скоро станет "Венесуэлой на стероидах".

Дональд Трамп выступал в качестве основного докладчика на Конференции консервативных политических действий в Далласе. Это своего рода точка сплочения сторонников Трампа, религиозных правых и сторонников теории заговора, напоминает немецкое DPA.

"Мы должны упразднить Департамент образования", — заявил Трамп.

По его словам, должны быть строгие запреты на преподавание "неподобающего" контента детям в школах по всей стране.

"Молитва в школах запрещена, но шоу трансвеститов разрешено. Вы не можете говорить о Библии, но вы можете научить детей тому, что Америка плохая и что мужчины могут забеременеть. Ни одному учителю не должно быть позволено рассказывать нашим детям о трансгендерах без согласия родителей", - сказал он.

В своем выступлении Трамп также обратил внимание на состояние американского государства.

"Америка стоит на краю пропасти , и наше движение — единственная сила на Земле, которая может ее спасти. Это будет Венесуэла в больших масштабах или Венесуэла на стероидах. Именно это и происходит с нашей страной", — оценил он.

Бывший президент США также поднял актуальную в последнее время тему доступа к огнестрельному оружию.

"Вместо того, чтобы отбирать оружие у законопослушных американцев, давайте отберем его у жестоких преступников", — сказал он.

Зрители отреагировали на это заявление бурными аплодисментами.

В ходе выступления Трамп также предположил, что будет баллотироваться на пост президента США на выборах в 2024 году.