Китай рассказал о своих планах на 2049 год

На XIX съезде Компартии Китая, проходившем в октябре 2017 года, была определена главная цель - превратить КНР в современную и могущественную социалистическую страну к 100-летней годовщине образования Республики - к 2049 году.

По мере развития мощного глобального игрока, каким является Китай, а также укрепления его отношений со всеми странами мира можно выделить три основных фактора, определяющих направленность этих отношений...

Во-первых, стоит сказать, что главная политическая сила страны - Коммунистическая партия Китая (КПК) направляет внешнюю политику страны в сугубо национальной "плоскости"...

Во-вторых, растущий экономический и политический потенциал обеспечивает рост международного значения и укрепления авторитета Китая на мировой арене, а также уверенность в великом будущем государства как для самих китайцев, так и для руководства страны.

В-третьих, играя активную и важную роль в международной политике, Китай берёт на себя определённые обязательства по защите как своих интересов, так и своих партнёров и союзников, что не может не сказаться на усилении конфронтации со своим главным конкурентом - США, например, в Тайваньском вопросе, или же в проблеме, связанной с Южно-Китайским морем.

Как можно понять из речи Генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, произнесённой им в октябре 2017 года на XIX съезде Компартии Китая, задача по превращению Китая в "великую социалистическую державу инновационного типа" начнёт осуществляться в 2020 году, и будет состоять из двух этапов.

На первом этапе (с 2020 по 2035 годы) будет осуществлена социалистическая модернизация, усилен экономический и научно-технический потенциал страны. Китай станет одним из "инновационных" лидеров мира. Народно-освободительная армия Китая также будет выведена на новый уровень, будет готовой к "высокотехнологичным" войнам.

На втором этапе (с 2035 по 2049 годы) будет продолжен курс на общее укрепление и обновление страны. В центре внимания - общая зажиточность населения, цивилизованность и культура, вопросы экологии. Вооружённые силы страны смогут вести войну с любым противником.

Стоит отметить, что сейчас значение Китая как инвестора и кредитора неуклонно растёт. К примеру, согласно новостному порталу "Радио Азаттык", по состоянию на март 2020 года внешний долг Киргизии составляет 3,95 млрд. долларов, из них 44,7 % (1,7 млрд. долларов) - долг перед экспортно-импортным банком Китая.

Руководство Киргизии уже ведёт переговоры на предмет продления срока выплат. Ведь в период пандемии с этим стало сложнее. Пример Киргизии показывает, как страна попадает в зависимость от "красного" Китая.

Кроме того, руководство КНР создаёт имидж страны, которая всегда готова помочь. Понятно, что просто так никто никому ничего не даёт. Однако, Китай вернёт долг иным способом. Например, страна-должник заключит с ним выгодное соглашение, допустит к месторождению, или же выступит в поддержку по какому-либо международному вопросу.

Такой опыт есть, особенно в отношениях со странами Африки.

Так, к примеру, в период с 1950 по 2012 годы Китай предоставил странам Чёрного континента 27,5 млрд. долларов, что составляло 49% общего объёма помощи КНР зарубежным странам ("Китай в мировой и региональной политике. История и современность. Выпуск XXII").

Активную политику КНР проводит и в Азии, Тихоокеанском регионе, Африке и Латинской Америке. "Подсаживая" экономически слабые государства на кредитно-финансовую "иглу", Китай обеспечивает их политическую лояльность, что ещё больше укрепляет его авторитет и международное значение.

Особенно это станет заметно, по планам руководителей Поднебесной, к 2049 году.