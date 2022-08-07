Историки рассказали, как устроена система власти в современном Китае

Ни для кого не секрет, что для развития и процветания абсолютно любого государства необходима стабильность, которая в свою очередь является "производной" от такого понятия как "транзит власти".

Говоря о современном Китае - Китайской Народной Республике, стоит упомянуть о так называемых поколениях руководителей.

Иными словами, "поколение руководителей" - это группа лиц во главе с лидером китайской компартии и государства, начиная от самого провозглашения КНР в 1949 году.

"Поколений руководителей" насчитывается пять:

Мао Цзэдуна.

Дэн Сяопина.

Цзян Цзэминя.

Ху Цзиньтао.

Си Цзиньпина.

Первые два руководителя были наиболее харизматичными, прошедшими сквозь "горнило" революции и гражданской войны, а также войны с японскими захватчиками.

В историю они вошли как "Великий кормчий", основатель КНР (Мао Цзэдун); а также "Главный архитектор" политики реформ и открытости, автор китайского экономического чуда (Дэн Сяопин).

О них можно почитать на моём канале, ссылки в конце статьи.

Начиная с третьего "поколения", руководство в КНР было своего рода коллективным, в рамках которого лидер в руководстве партии и государства был "первым среди равных" по отношению к членам Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.

Однако, как сообщает авторитетный еженедельник "Эксперт", после транзита власти от 4 поколения (Ху Цзиньтао) к 5 поколению (Си Цзиньпина), последний постепенно переходит на "ручное" управление партией и государством, что всё больше начинает походить на "стиль руководства" Мао Цзэдуна и его преемника - Дэн Сяопина.

Для справки: в КНР, в которой главной руководящей и политической силой является Коммунистическая партия Китая, высший пост - Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (Генсек ЦК КПК), высшая должность в партии (с 1943 по 1982 года - Председатель ЦК КПК).

Ныне действующий Генсек ЦК КПК Си Цзиньпин также является Председателем КНР (вторая по важности должность в КНР после Генсека ЦК КПК) и Председателем Центрального военного совета КНР (ЦВС).

Итого, 3 важнейшие должности в партии и правительстве дают Си Цзиньпину следующее:

Генсек ЦК КПК - высший пост в партии, главной политической силы в Китае. Контроль над партией.

Председатель КНР - главный пост в правительстве страны. Контроль над правительством.

Председатель ЦВС - Главнокомандующий Народно-освободительной армией Китая. Контроль над армией.

Кроме того, действующая система власти была серьёзно "подкорректирована" между XIX съездом КПК в октябре 2017 года и сессией ВСНП (Всекитайского Собрания Народных Представителей - китайского парламента) в марте 2018 года.

Так, было отменено конституционное ограничение на 2 срока для Председателя КНР, теперь оно бессрочное. Также бессрочным стал срок нахождения на должности Генсека ЦК КПК (ранее - 5 лет).