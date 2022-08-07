Иран будет самостоятельно контролировать свой спутник, который запустит Россия

Тегеран заверил, что будет с первого дня контролировать спутник, который Россия выведет для него на орбиту 9 августа.

Ранее американская пресса заверила, что это устройство будет использовано ВКС России в войне на Украине.

Спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям», заказанный Исламской Республикой, должен быть запущен 9 августа с космодрома Байконур в Казахстане, сообщило ранее Российское космическое агентство Роскосмос.

«Все распоряжения, связанные с управлением и эксплуатацией этого спутника, будут переданы с первого дня после запуска иранскими экспертами, базирующимися в Министерстве связи Ирана», — говорится в заявлении Иранского космического агентства (ИКА) в воскресенье.

В четверг американская ежедневная газета The Washington Post заверила, что Россия «планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев в войне на Украине, прежде чем передать контроль Ирану».

Ссылаясь на неназванные источники в западной разведке, газета также утверждает, что спутник предоставит Ирану «беспрецедентные возможности, включая почти непрерывное наблюдение за чувствительной инфраструктурой в Израиле и Персидском заливе».

ИКА утверждает, что никакая третья страна не может получить доступ к данным, отправленным со спутника, защищенных с помощью алгоритма шифрования.

Этот спутник, названный в честь персидского поэта и ученого Омара Хайяма (1048–1131), призван, следить за границами страны, повышать продуктивность сельского хозяйства, контролировать водные ресурсы и стихийные бедствия отметили в агентстве.