Развитие Китая в научно-технической сфере всё увереннее выходит на лидирующие позиции

В XXI веке Китай всё увереннее выходит на лидирующие позиции во многих областях, особенно в научно-технической сфере.

Как сообщает журнал "Эксперт", в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что технологическая угроза со стороны Китая является одной из важнейших угроз для Запада. Ведь, по сути, КНР идёт по пути превращения в мощнейшее технологическое государство, что не может радовать его конкурентов.

Так, например, на крайнем - 19 съезде Коммунистической партии Китая, состоявшемся в октябре 2017 года, лидером страны Си Цзиньпином было провозглашено "форсирование создания государства инновационного типа".

Учитывая то, что на съездах китайской компартии (ведущей политической силы в стране) принимаются важные решения, то дальнейшие цели Китая направлены на его превращение в одного из мировых лидеров в сфере науки и технологий, создание "цифрового Китая" и "умного общества".

И уже можно кое-что оценить, что сделано в этом направлении.

Научно-технические (инновационные) кластеры:

В КНР расположены 18 из 100 крупнейших мировых научно-технических кластеров. В "мировом рейтинге" такие кластеры, как Шэньчжэнь-Гонконг и Пекин занимают 2 и 4 места соответственно.

Расходы на НИОКР:

Около 25% общемировых расходов на НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы ) приходится на Китай. Это разительного отличается от того, что было почти 25 лет назад: в 1996 году китайская "доля" составила всего 2,6% (рост в 10 раз).

Согласно данным "Юнеско", Китай "тратит" 2% своего ВВП на НИОКР, что составляет около 370,6 млрд. $., и находится на 2-м месте после США (476,4 млрд. $.). Замыкает тройку Япония (169,5 млрд. $.).

Патенты:

По данным журнала "Эксперт", в 2019 году 44% всех заявок на патенты в мире были зарегистрированы в Китае, в 1997 году - только 2%.

А по данным доклада Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) - "World Intellectual Property Indicators 2019", места государств-лидеров по числу заявок распределились следующим образом (по состоянию на 2018 год):

Китай

США

Япония

Республика Корея

The Global Innovation Index 2019:

Согласно другому источнику - глобальному индексу инноваций (The Global Innovation Index), Китай находится на 14-й строчке, китайский Гонконг (Сянган) посчитан отдельно и расположен на 13-й. США, к примеру, на 3-й строчке рейтинга.

Таким образом, можно сказать, что учитывая возможности китайской экономики, и способности "мировой фабрики", Китай ни перед чем не остановится на пути к мировому технологическому "Олимпу", выделяя громадные суммы на НИОКР.