Историки рассказали, как сын основателя КНР стал советским танкистом

Как известно, Советский Союз активно помогал коммунистическим партиям в других государствах, многие из которые находились "вне закона", действовали в подполье, а их члены подвергались репрессиям, арестам и расстрелам.

В 1922 году была создана организация под названием "МОПР" - "Международная организация помощи революционерам".

МОПР оказывала помощь революционерам, находящимся в заключении, и членам их семей, а также семьям погибших бойцов революции.

МОПР была массовой организацией, по состоянию на 1932 год, она насчитывала порядка 14 млн. участников. Самой крупной секцией была, конечно же, секция в СССР (около 9,7 млн. человек). Именно советская секция аккумулировала наибольшую часть собранных средств этой организации.

По инициативе Елены Дмитриевны Стасовой, 3-го по счёту руководителя МОПРа, 1 мая 1933 года был основан Ивановский интернациональный детский дом (или - "Интердом"), который, сменив множество названий, существует и поныне.

Здесь учились дети из многих стран, а также и дети китайских революционеров. О них мы сейчас поговорим подробнее...

Воспитанниками Интердома были 2 сына Мао Цзэдуна - основателя Китайской Народной Республики: Мао Аньин (Серёжа) и Мао Аньцин (Коля).

В 1937 году они попали Ивановский Интердом, до этого пережив много трагических событий, выпавших на их долю.

Их мать, жена Мао Цзэдуна - Ян Кайхуэй, была казнена в гоминьдановской тюрьме в 1930 году. Три их сына Мао Аньин, Мао Аньцин и Мао Аньлун сбежали в Шанхай, бродяжничали, выживали, что называется, как могли. Мао Аньлун заболел дизентерией и умер.

Два его брата, чудом были спасены подпольной организацией и переправлены в СССР, ставшим для них вторым домом.

Когда началась Великая Отечественная война, Мао Аньин (Сергей Мао) написал несколько писем И. Сталину, прося разрешить ему отправиться на фронт.

Вот одно из них, написанное в мае 1942 года: "Дорогой товарищ Сталин! Я — китайский юноша. В руководимой Вами Стране Советов проучился 5 лет. СССР я люблю так же, как люблю Китай. Я не могу смотреть, как германские фашисты топчут Вашу страну. Я хочу мстить за миллионы убитых советских людей. Я полон решимости идти на фронт. Пожалуйста, поддержите мою просьбу».

После разрешения Сергей Мао был направлен на сержантские курсы, окончил Военно-политическую академию им. Ленина. Вскоре стал замполитом танковой роты и направился на фронт под именем Сергея Маева.

О том, что молодой лейтенант Сергей Маев был сыном председателя Центрального комитета Коммунистической партии Китая, знали только командир и начальник особого отдела дивизии. Его сослуживцы считали его бурятом.

Мао Аньин воевал на 2-м Белорусском фронте, прошёл с боями Польшу, Чехословакию. А войну закончил в Берлине.

После возвращения в Китай и начала Корейской войны служил в штабе войск китайских добровольцев.

25 ноября 1950 года в возрасте 28 лет, сын руководителя КНР, Мао Аньин погиб от авиабомбы, сброшенной на штаб в ходе атаки авиации США. Был захоронен в КНДР.

У 2-го сына Мао Цзэдуна, воспитанника Интердома, судьба и жизнь была иной. Дело в том, что когда он с братьями находился в Шанхае, то получил черепно-мозговую травму. Это существенно подорвало его здоровье.

После возвращения в Китай Николай Мао (Мао Аньцин) работал переводчиком русского языка в ЦК Коммунистической партии Китая, а в марте 2007 года умер в возрасте 84 лет.

В истории отношений России и Китая есть много интересных моментов, и обучение китайских детей в Ивановском Интердоме одно из них. Ведь за всю историю это замечательного учреждения через его стены прошло около 115 китайских детей, многие из которых добились крупных успехов у себя на родине.

Но точно можно сказать одно, все они сохранили тёплые чувства к России, её народу. Россия стала им 2-м домом.