Историки рассказали всё, что известно о Чжу Минь

Чжу Минь - дочь знаменитого Чжу Дэ, близкого соратника Мао Цзэдуна и государственного деятеля Китайской Народной Республики.

Чжу Дэ - китайский военачальник и маршал КНР, основатель современной китайской армии - Народно-освободительной армии Китая, во время войны с милитаристской Японией командовал знаменитой 8-й армией, отстаивал идею партизанской борьбы с японскими оккупантами.

После образования КНР занимал высокие посты в правительстве КНР и партии. Был одним из самых влиятельных людей своего времени.

В январе 1941 года его дочь, Чжу Минь, вместе с другими китайскими детьми после долгой и трудной дороги прибыла в Москву из охваченного войной Китая.

Москва, на самом деле, была местом её рождения. Она родилась в советской столице в апреля 1926 года, когда её отец углублял свои знания в военном деле и учился в Коммунистическом университете трудящихся Востока.

Жизнь СССР сильно отличалась от жизни на её родине, в которой долгие годы бушевала война. Пройдёт всего несколько месяцев и война докатится и до Советского Союза.

А в те зимние дни они думали, что попали в сказку. Мирная жизнь, счастливое детство, казалось, ждут их.

Однако, у Чжу Минь было заболевание - астма. Советские врачи рекомендовали отправить её в пионерский лагерь под Минском, куда она вместе с 20 другими детьми и приехала вечером 21 июня 1941 года. За несколько часов до начала войны.

Так уж вышло, что вместо счастливого детства в СССР, она попала в немецкий плен, сначала - в специальный детский дом, а затем - в концлагерь. Работала на производстве, не выдавая тайны о том, кто она и чья она дочь. Переносила побои и издевательства.

Вместе с другими девушками портила немецкие боеприпасы, занималась саботажем (девушки мочили боеприпасы, которые отсыревали и приходили в негодность). К счастью для них, немцы думали, что это производственный брак.

В январе 1945 года в результате наступления Красной Армии немцы бежали из лагеря, пытаясь спасти свои жизни. Чжу Минь вместе с другими девушками с трудом пробиралась на восток - в Советский Союз.

30 января - дата необычайно символическая для Чжу Минь. Посудите сами:

30 января 1941 года - покинула Китай;

30 января 1944 года - стала узницей фашистского концлагеря;

30 января 1945 - в результате наступления Красной Армии получила свободу;

30 января 1946 года - вернулась в Москву!

Какая удивительная штука - жизнь! Человек, какого бы происхождения он ни был, не застрахован от опасностей и бед. История Чжу Минь - ярчайшее тому подтверждение, пример необычайной внутренней силы.

С 1949 по 1953 годы Чжу Минь училась в Московском педагогическом институте имени В.И. Ленина, а потом вернулась на свою родину.

После возвращения в Китай Чжу Минь, дочь маршала КНР Чжу Дэ, работала на факультете русского языка в Пекинском педагогическом университете.

И мало кто знал о том, что она пережила и какие испытания выпали на её долю.

Однако, 9 мая 1995 года по случаю 50-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, ей была вручена медаль и удостоверение, подписанное Президентом России Б.Н. Ельциным.

В апреле 2009 года на 84-м году жизни Чжу Минь скончалась.

Жизнь этой удивительной женщины достойна написания не просто статьи, а целой книги. Она, как и многие советские люди, хлебнувшие горя в немецком плену, на себе познала, через какие испытания прошёл наш народ на пути к Великой Победе.

И на всю жизнь сохранила тёплые воспоминания о России, ставшей для неё второй Родиной.