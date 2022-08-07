Рыбака рассказали, правда ли, что карась клюёт на валерьянку

Карась – гурман, споров нет. Очень много запахов специфичных есть, на которые карася можно ловить. Но, на этом уже паразитировать начали блогеры.

Всё, что в голову придёт, приписывают карасю. Иногда прям до абсурда доходит. Полынь к червям бросают, и мол на запах полыни ловят карася. Понял, принял.

Однако, есть и такие запахи, которые на первый взгляд тоже мне бредовыми казались. Ну на горчицу ловить карася, вы серьёзно? Оказалось, и в правду ловится. Я обалдел конечно, когда попробовал. Несколько раз ловил на горчицу, а однажды даже от нуля меня она увела. Весь берег без рыбы сидел, а я своих штук 15 карасиков взял. На горчицу.

Один из таких запахов – валерьянка. Тоже поначалу может показаться, что это какой-то бред. За валерьянку я ручаюсь – сам ловил, могу сказать с полной уверенностью. Работает по карасю валерьянка.

Ещё давным-давно, лет 5-7 может быть назад, впервые я попробовал валерьянку в рыбалке. Накапал к червям. Тогда особой разницы в клёве я не заметил – ну клюёт карась и клюёт, причём здесь валерьянка? Забыл.

В прошлом году решил проверить рецепт манной болтушки: манка, вода, 10-15 капель валерьянки, и специя – куркума. Вот на этой рыбалке я прям прочувствовал, что такое «ключик подобрать к карасю».

За первую половину рыбалки перепробовал, ну чтобы не соврать, штук 5 насадок разных. И червь был, и опарыш, и кукуруза, и пенопласт пробовал. Было с собой 2 других болтушки. Всё мимо, тишина. Вспомнил про эту болтушку, с валерьянкой. Намотал, забросил. Уже за 12 часов дня перевалило, за утро одного карасишку поймал на сколько я помню.

И тут попёрло. На валерьянку. Буквально за час взял штук 5. А рядом, чтобы вы понимали, другое удилище стояло, где насадки я постоянно менял. В том числе и болтушку туда ставил, только с другим запахом. Не клевало. Брал карась исключительно на валерьянку.

Через время ещё раз на этот водоём поехали, тогда я прям с утра на болтушку с валерьянкой пробовал ловить. С переменным успехом, но штук 15 за всю рыбалку я взял карасей. А дело было осенью, в октябре уже. Для этого времени года улов вполне неплохой.

Так что, не миф это ни разу. Пока лично в этом не убедишься, конечно, могут быть сомнения. Но как наловишь, особенно на контрасте, когда на другие насадки, с другим запахом, не клюёт вообще, тогда и начинаешь верить.