Рыболовы рассказали о необычном способе прикормки рыбы

Рыбаки на 2 типа делятся: одни рыбу прикармливают, вторые в прикормку не верят. В свою очередь, те кто прикармливает, тоже на 2 лагеря разделились: одни прикормку покупают, а другие делают своими руками.

Я вот, к примеру, на карася делаю каши на основе пшена, сухаря, печенья молотого. Для запаха могу добавить ванилина, мёда, чеснока, макухи. Но основа у меня всегда +/- одинаковая – пшено и сухарь.

А вот братишка у меня, который тоже прикормки никогда не покупает заводские, кормит карася совсем не так как я. И вот сколько раз мы на рыбалку с ним не ездили, всегда у него каша эта с собой имеется.

Как он делает. Замачивает хлеб, доводит его до состояния жидкой кашицы, туда он может добавить немного пшена. Прям чуть-чуть, на фоне хлеба вообще пшено незаметно практически. А может пшено и не добавлять.

Здесь по настроению. И что он делает всегда – замоченный хлеб он ароматизирует. Что он в него только не добавлял: и горчицу, и чеснок, и мёд, помню с какао хлеб замешивал. Но, в большинстве случаев, добавляет он ванилин. Один грамм на треть булки хлеба замоченного.

Консистенция получается такой, что и прикормкой нормальной это месиво не назовёшь, и кашей для пружины тоже не назвал бы я. Жижа хлебная – самое точное определение! Берёт комочек в руку, бросает к поплавку.

Получается так, что до поплавка этот комок хлебный долетает, а попадая в воду начинает распадаться сразу. При этом он сильно мутит. Хлеб предварительно замочен – очевидно, всё сразу идёт ко дну, за собой оставляя много мути ароматной.

Помнится мне, на вскидку, рыбалок 6-7, когда он с этой прикормкой меня облавливал. Сидим в пяти метрах друг от друга, я своей прикормки подбросил, он своей. Вроде как ловим, и у меня клюёт, и у него.

Но как садки к концу рыбалки достаём, у него в полтора-два раза больше. И не сказал бы, что оснастки наши слишком разными были – что у него поплавочная с одним крючком, что у меня.

Когда с донками ездим рыбачить, он тоже хлебную делает кашу. Только хлеба чуть побольше, и поменьше воды. Получается такая консистенция, которая в пружинках держится отлично. Ну и мутит при этом хорошо под водой.

Иногда тоже делаю подобные кашки, но всё равно, если на поплавок ловить собираюсь – нормальная, рассыпчатая прикормка из пшена, сухаря и макухи, как-то ближе мне. Хотя, братишка ловит на хлебную кашу, и что-то менять особо не планирует. Ловится рыбка – а что ещё нужно?