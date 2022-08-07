Экс-губернатор Нью-Мексико Билл Ричардсон уверен в успешном обмене Бритни Грайнер

Бывший американский дипломат Билл Ричардсон заявил в воскресенье, что он «оптимистичен» в отношении переговоров об освобождении американской звезды женского баскетбола Бритни Грайнер.

31-летняя Грайнер, считающаяся одной из лучших баскетболисток мира, на прошлой неделе была приговорена российским судом к 9 годам лишения свободы по скандальному делу о «незаконном обороте наркотиков», что вызвало волну возмущения в США, особенно в мире спорта.

«Я настроен оптимистично. Я думаю, она будет освобождена, у нее правильная стратегия раскаяния», — заявил Ричардсон.

«Обмен пленными будет, но я думаю, что это будет скорее обмен двое на двоих, в паре с Полом Уиланом, бывшим американским солдатом, отбывающим 16-летний срок в России за шпионаж», — отметил он.

Бывший посол, министр и губернатор, Билл Ричардсон сейчас выполняет деликатные миссии по освобождению американцев, задержанных «враждебными режимами», пишет AFP.

Этого политика в США называют Индианой Джонсом американской дипломатии, он активно участвовал в переговорах об освобождении бывшего морского пехотинца США Тревора Рида, заключенного в России, который был освобожден в апреле в обмен на гражданина России Константина Ярошенко.