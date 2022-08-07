Рыболовы рассказали, из-за чего сходит крупная рыба в рыбалке на поплавочную удочку
Плетёный шнур я использую только в фидерной рыбалке. В поплавчанке не ставлю никогда. И на катушку, и уж тем более на поводок. Жалко денег на шнур? Да нет. Просто рыбу не хочу лишний раз упустить.
Возьмите обрывок лески в руки, метра хватит. Потяните за оба конца. Тянется? Конечно тянется. Процентов на 15-20, даже самая плохая леска, будет растягиваться. Теперь возьмите метровый обрывок шнура плетёного. Потяните за оба конца. Очевидно, растягиваться он вообще никак не будет.
А теперь представьте, что рыбачите вы на поплавочную удочку, и клюнул у вас карпик какой-нибудь килограмма на полтора, или даже карасик грамм на 800. Бойкая, активная рыба, ходит по сторонам.
Была бы у вас леска, она бы резкие рывки гасила, растягивалась немного, амортизировала. А если шнур у вас стоит – никакой амортизации не будет. Вероятность схода вырастает. Нет, шнур не порвётся, просто на одном из рывков, когда натяжение шнура будет максимальным, вы порвёте рыбе пасть, губу в частности. От этого она и сойдёт.
Шнур есть смысл использовать на донке, например. Тот же карась или карпик у вас клюнет, но у вас уже дистанция имеется приличная. Рывки, во-первых, будут не так сильно ощущаться на дистанции, во-вторых, их вы будете удилищем гасить, в третьих – на катушке у вас есть фрикцион. Здесь такой сход маловероятен.
В фидерной рыбалке я наоборот чаще шнур на катушке использую, нежели леску. Во-первых, поклёвку лучше видно. Во-вторых, там у меня поводок из лески стоит, как правило, метровый. Его на рывках хватает. Ну и фрикцион, на крайний случай, тоже есть под рукой.
«Так можно же на поплавочной удочке тоже катушку с фрикционом поставить, да и удилищем рывки можно гасить?», – хороший вопрос. Здесь дело в том, что дистанция у вас короткая.
Под берегом зачастую травы много, коряг, камыша, и прочих неприятностей. Чуть дашь рыбе загулять – попрощаешься не только с рыбой, но ещё и с оснасткой своей. Рыбой нужно «управлять» на вываживании, если речь идёт о рыбалке в подобных местах. Леска здесь будет практичнее.
Да, у меня поплавочные удочки катушками оснащены, фрикцион присутствует. Но, используется он в самых крайних случаях, очень редко. На коротких дистанциях его ослаблять – идея не самая лучшая. И уж тем более, когда речь идёт о рыбалке с берега.
Знаю рыбаков, которые старые шнуры, к примеру те, что на спиннинге пару лет прошли, ставят на удочки поплавочные. И видел я, своими же глазами, как они рыбу упускали крупную. Достаёт – и поводок из лески на месте у него, и крючок.
Оснастка целая. Рыба просто сошла. И скорее всего, сошла она именно по той причине, что на основе у него шнур стоит, а не леска. Была бы леска – рывки гасились бы.
Опубликовано: Ангелина Крент
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