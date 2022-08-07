Опытные хозяйки рассказали, чем опасен фикус в доме и как за ним ухаживать

Вокруг фикуса существует много примет и суеверий. Из-за чего многих цветоводов терзают сомнения в целесообразности приобретения данного растения для своего дома.

С фикусом связано много странных историй. Далее представлены самые популярные и абсурдные из них:

Еще пару веков назад это растение было настоящим олицетворением мещанства. Люди, стремившиеся жить в уюте и достатке, часто украшали свои дома этими тропическими деревцами. Как правило, в таких семьях было много детей, так что выдумка о том, что фикус является мужегоном, ложная.

В далекие времена чужестранные гости несли за собой опасность и разрушение. Поэтому иностранные гости у славян не были в почете, они их остерегались. Вот и фикус – гость из дальних стран – стал олицетворением нарушения спокойствия и уюта.

Современные активные международные связи между всеми странами доказывают, что фикус не в чем винить. Те времена давно прошли, и не стоит сваливать на фикус все свои неприятности и беды.

Чем полезен фикус в доме:

Сейчас фикус уже сложно назвать экзотическим растением, он так хорошо прижился в нашей стране, что его можно встретить практически повсюду. Он отлично подходит для озеленения домов, офисов и торговых центров.

Это вечнозеленое дерево замечательно очищает воздух от вредных веществ и микробов. Его можно даже назвать своеобразным фильтром для воздуха.

С точки зрения психологии, уход за зеленым другом поможет человеку расслабиться, отвлечься от плохих мыслей и настроиться на хороший лад.

Любители эзотерических учений утверждают, что фикус способен поглощать негативную энергетику и повышать жизненные силы своего владельца.

С научной точки зрения, цветок также не имеет никаких негативных черт. Он отлично очищает воздух от опасных веществ, которые могут выделяться из мебели или отделочных материалов в домах.

Единственное, что может остановить перед покупкой этого тропического деревца, это наличие у членов семьи аллергии на цветы или астмы.

Польза фикуса с точки зрения магии:

Учение фэншуй гласит, что фикус обязательно поможет людям, которые испытывают финансовые трудности, привлечь в дом удачу и деньги. Также экзотическое растение способствует восполнению творческой энергии и настраивает на позитив.

Популярные народные приметы и суеверия, связанные с местом расположения цветка в доме:

Наладить сон и видеть приятные сны поможет горшок с растением, расположенный в одном из углов спальни.

Чтобы увеличить шанс пополнения в семействе, необходимо расположить фикус у изголовья супружеского ложа.

Чтобы семья всегда была сытой, деревце надо разместить на кухне.

Защитить семью от негатива и сплетен, нужен фикус в гостиной.

Несколько советов от парапсихологов:

Нельзя располагать горшок с растением в центре комнаты, так как это может спровоцировать скандалы в семье.

Экзотическое дерево, расположенное в ванной или туалете, ускорит утечку финансов из семейного бюджета.

Не стоит располагать его в компании с другими комнатными цветами, такое соседство может негативно сказаться на гармонии в семье.

Плохие приметы:

Если фикусовое дерево сбросит листву – жди неприятностей.

Если жена выбросила живое растение – дело идет к разводу.

Хорошие приметы:

Чтобы улучшить свое благосостояние, нужно незаметно оторвать веточку в гостях у богатой семьи и посадить её в своем доме.

Улучшить жизнь своих близких можно, подарив им лучшие отростки от своего комнатного растения.