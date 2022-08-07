ПВО армии Израиля перехватили 96% из 950 ракет, выпущенных из Газы

Израильские системы ПВО перехватили почти тысячу ракет, выпущенных боевиками из сектора Газа.

Вечером 7 августа пресс-служба армии Израиля сообщила, что с начала спецоперации "Рассвет" на территории сектора Газа боевики "Исламского джихада" выпустили по израильскому государству 950 ракет, 96 процентов которых перехватила система противоракетной обороны "Железный купол".

Также в Министерстве обороны Израиля подчеркнули, что лишь 750 ракет, выпущенных с территории сектора Газа, достигли израильских территорий, но почти все они были перехвачены.