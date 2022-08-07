Опытные хозяйки рассказали о правилах хранения апельсинов

Эти фрукты относятся к экзотическим, однако и общедоступным одновременно. Красивые яркие овощи можно найти на полке любого супермаркета, поэтому мало кто задается вопросами длительного хранения апельсинов.

Подготовительный этап очень важен. Он будет иметь свои нюансы в зависимости от условий, в которых вы собираетесь хранить фрукты.

Итак, список подготовительных работу у нас следующий:

Тщательно переберите фрукты и избавьтесь от всех подгнивших и поврежденных экземпляров.

Разделите фрукты по размеру и цвету. Апельсины с желтым цветом кожуры будут храниться дольше.

Если вы планируете отправить апельсины на хранение в погреб, каждый фрукт нужно предварительно промазать растительным маслом.

Перед отправкой на хранение в холодильник фрукты нужно обработать спиртом.

Каждый фрукт желательно обернуть бумагой. В альтернативном варианте можно использовать салфетку.

Вне зависимости от способа хранения, тара должна представлять собой контейнеры из пластика или картонные коробки с обязательными отверстиями для вентиляции.

Ни в коем случае не используйте для хранения полиэтиленовые пакеты, иначе процессов гниения не избежать.

Не последнюю роль в этом вопросе конечно играет и температура, однако сроки хранения в большей степени зависят от стадии зрелости и характеристик сорта:

Если плоды еще не успели полностью созреть, при температуре не выше шести градусов они способны пролежать в сохранности до пяти месяцев.

Желтые фрукты нужно хранить в температурном диапазоне от 2 до 4 градусов.

Зрелые апельсины при комнатной температуре способны храниться всего неделю. В холодильнике же этот срок продлевается до месяца.

Фрукты смогут максимально долго сохранить свежий вид, если вы будете поддерживать температуру в диапазоне от одного градуса со знаком плюс до двух градусов со знаком минус.

О сроках мы говорили, опираясь на сорт и степень зрелости, однако есть и общие правила хранения цитрусовых:

Берегите плоды от солнечных лучей. В противном случае апельсины растеряют все свои полезные свойства.

Не кладите апельсины на хранение рядом с другими фруктами, потому как гормоны роста, выделяемые другой группой плодов, спровоцируют быстрое созревание и гниение.

Недозрелые апельсины можно разложить по коробкам и оставить в квартире. Полноценно спелым плодам уже потребуется прохлада. Это может быть погреб, подвал или даже холодильник.

Даже при соблюдении параметров микроклимата, систематически проверяйте плоды на отсутствие следов гниения.