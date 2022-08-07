Огородники рассказали о правилах полива картофеля

Чтобы вырастить хороший урожай картофеля, культуру необходимо правильно поливать. Причем полив требуется и во время цветения, и на протяжении всего летнего сезона.

Выбираем нужное время полива:

Некоторые люди считают полив картофеля лишним мероприятием, аргументируя это тем, что культура абсолютно неприхотлива и требует только подкормок. Однако такое мнение вовсе не верно, потому как любые садовые и огородные культуры нуждаются в воде.

В начале каждого дачного сезона я составляю примерный график поливов картофеля, а затем корректирую его в зависимости от погоды.

Единых норм полива для картофеля нет. Определяться вы должны ,опираясь на уровень засухоустойчивости сорта и тип почвы на вашем участке. Ранним сортам картофеля может хватить четырех поливов в сезон, в то время как для среднеспелых и поздних потребуется провести минимум шесть поливов.

Чтобы вам было проще разобраться, я приведу примерную схему необходимого полива:

Непосредственно после посадки вода картофелю не нужна. Приступать к поливу пора только после того, как вы заметите первые всходы, о то только в случае серьезной засухи. При необходимости полива нужно расходовать не более двух литров воды на одно молодое растение.

А вот на этапе цветения культура сильно нуждается в поливе. Придерживайтесь частоты поливов до двух раз в неделю. В засуху интенсивность полива можно увеличивать. Постоянно контролируйте состояние верхнего слоя грунта: он не должен быть ни сухим, ни очень мокрым. На данном этапе на один куст можно давать уже до пяти литров воды.

По окончании цветения полив стоит продолжать, потому как в самый разгар лета часто стоит сильная жара. В отсутствие дождя картофелю необходим полив раз в неделю примерно тремя литрами воды.

За пару недель до планируемого сбора урожая поливы нужно прекратить вне зависимости от погодных условий. Клубни перед уборкой должны напитаться полезными веществами и достаточно просохнуть. Сбор урожая обычно приходится на август, соответственно в этом месяце полив нам уже не нужен.

Не менее важно не только как часто, но и какой водой вы поливаете. Слишком холодная вода вредна для растений. Такой бодрящий полив может привести к гниению корневой системы и снижению качественных показателей урожая.

На своем участке я поступаю следующим образом: набираю воду из скважины в подготовленные емкости и даю ей постоять около 12 часов. При хорошей погоде за это время вода успевает нагреться естественным способом.

Если вы будете придерживаться вышеперечисленных рекомендаций, то сможете вырастить здоровый картофель, который порадует качественным урожаем.