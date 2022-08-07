Дачники рассказали, как правильно собирать зеленые перцы, чтоб они созрели

Перец - теплолюбивое и медленно растущее растение. И если вам кажется, что его созревание слишком затянулось, можно ускорить этот процесс.

Существует две основные фазы спелости перца: техническая и биологическая. Плоды в первой из этих фаз имеют темно-зеленый, светло-зеленый или молочный глянцевый окрас. Семена к этому времени уже полностью созревшие.

Плоды становятся упругими и прекращают свой рост. Признаками биологической спелости является приобретение окраса согласно заявленному в описании сорта. Процесс перехода от технической спелости к биологической занимает, как правило, до 35 дней, если оставлять перцы дозревать на кусте.

Однако можно их поторопить, срезая, не дождавшись полной готовности.

Сбор перца в фазе технической спелости имеет ряд преимуществ:

Разгрузка кустов и увеличение общей урожайности растений.

Снижение риска поражения плодов болезнями и вредителями.

Сохранение максимально насыщенного аромата плодов.

На дозаривание собирайте полностью сформированные перцы, соответствующие сортовым характеристикам, без признаков поражения болезнями и вредителями.

Ни в коем случае не срывайте и не выкручивайте плоды! Срезайте их с помощью любого острого инструмента, оставляя часть черешка. Это снижает риск попадания инфекции через стебель растения.

Положите собранный перец в какую-либо дышащую емкость, например, эмалированное ведро, корзину, картонный ящик. Для ускорения дозаривания добавьте 1-2 плода в фазе биологической спелости или несколько созревших яблок. За счет выделения ими газа этилена процесс дозаривания перца будет проходить быстрее.

Обязательно проводите нормирование кустов с учетом погодных условий. От момента начала цветения до наступления технической спелости проходит около месяца. Учитывая этот срок, заблаговременно проведите удаление молодых цветов и прищипните верхушки, чтобы дать возможность уже сформировавшимся плодам достичь технической спелости.